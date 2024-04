Vídeo: Influenciadores têm queimaduras durante reality e vão parar em hospital após prova de resistência

Os influenciadores MC Thammy, Artur Braz e Teus Neiff ficaram feridos durante uma prova em reality promovido pelo cantor Anderson Neiff. Os três tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau após ficarem com os pés em um balde com gelo e sal grosso. De acordo com o cantor de brega funk, a prova tinha a supervisão de um bombeiro.

Conforme informações do g1, o acidente aconteceu no sábado (6), durante o reality “N1 Influencers”, publicado nas redes sociais. MC Thammy, Artur Braz e Teus Neiff ficaram cerca de 15 minutos com os pés imersos no balde, sofrendo queimaduras.

A cantora Thammy Caroline e o influenciador Artur Braz relataram em suas redes sociais terem sofrido queimaduras após participarem de uma prova de resistência no reality do influencer Anderson Neiff. Eles ficaram por 15 minutos com os pés dentro de balde com gelo e sal grosso… pic.twitter.com/eoptBaqV5F — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) April 8, 2024

“Assim que tiraram, eles começaram a gritar muito, [dizendo] que estava ardendo, choraram muito. Eu fiquei em estado de choque e o bombeiro disse ‘não, está tranquilo, é só colocar no ventilador aqui’”, relatou Anderson Neiff, responsável pelo reality show, em pronunciamento no Instagram.

De acordo com a matéria, Artur Braz e Teus Neiff foram socorridos e encaminhados para hospitais particulares, enquanto Thammy chegou a voltar para a casa onde o reality estava sendo gravado, mas também foi para o hospital após sentir fortes dores nos pés.

“Eu perguntei ao médico ‘tem risco de eu perder meu dedo?’, parecia que eu estava sentindo. [...] Três dedos meus ficaram pretos quando tirei do balde, e ele falou ‘tem sim’ e disse que eu tinha risco de trombose”, disse MC Thammy em seu Instagram.

O pé da mc thammy mano, melhoras pra ela 😔😔 pic.twitter.com/LOwp9a6xGr — maycon pitanda (@mv_comenta) April 7, 2024

Thammy e Teus tiveram alta neste domingo (7), e recebem cuidados em casa. Artur continua internado no Hospital Real Português, em Paissandu, área central do Recife (PE).

Em seu Instagram, o cantor Anderson Neiff disse que vai dar suporte aos participantes e ajudar com os gastos médicos.

“Eu assumo a culpa, porque eu tive a ideia de fazer a prova. Mas, infelizmente, o bombeiro não me alertou do que poderia ter acontecido. [...] Encarecidamente eu peço desculpas por ter feito essa prova, por ter contratado um bombeiro despreparado”, disse o cantor.