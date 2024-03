Vacinação contra dengue na Cidade de São Paulo vai começar pelas escolas municipais, diz prefeitura

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (29) que a vacinação contra dengue na capital paulista vai começar pelas escolas da rede municipal. Devem ser imunizadas crianças de 10 a 14 anos, sendo priorizadas as unidades das regiões com maior incidência da doença.

“Chegando a vacina, vai ser aplicada na população de 10 a 14 anos, e a gente vai aplicar nas escolas por conta do público-alvo, e nas regiões de maior incidência. Itaquera, por exemplo, é uma região de alta incidência, vai ser uma das regiões onde terão as escolas sendo atendidas com as vacinas para as crianças”, informou o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O estado de São Paulo apareceu na lista divulgada pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira (28), contemplando novas cidades para receber os imunizantes. Serão 421 mil doses, que deverão ser divididas por 50 cidades paulistas, incluindo a Capital.

Agora, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) aguarda a chegada das doses e orientações do Programa Estadual de Imunizações (PEI) para definir o calendário da vacinação nas escolas.

Dengue em SP

Em todo o estado, até agora, foram 158 óbitos confirmados por dengue e 344 seguem em investigação, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES). O total de casos é de mais de 366 mil, com 388 considerados graves.

Já a Cidade de São Paulo decretou estado de de emergência por causa da doença no último dia 18 de março. Já foram registrados 19 óbitos, sendo que outros 85 continuam em investigação.

A prefeitura destacou que, caso a população desconfie de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, pode pedir a fiscalização pelos canais oficiais da administração municipal pelo telefone 156 ou pela internet.