Imposto de Renda 2024: golpistas usam falso aplicativo para roubar dados dos contribuintes

Receita Federal alerta sobre golpes usando falsos aplicativos para envio da declaração do IR2024 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal alertou nesta semana, poucos dias após a abertura do prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda 2024, que criminosos usam um truque para roubar dados dos contribuintes. Conforme o órgão, os golpistas enviam mensagens e emails para as vítimas com links de um aplicativo, que serviria para o repasse das informações ao governo, mas, na verdade, acabam instalando vírus nos computadores ou celulares.

Assim, a partir da instalação do malware (software malicioso), os bandidos conseguem roubar dados, danificar os sistemas e até controlar os equipamentos das vítimas remotamente.

Conforme o alerta, muita gente acaba acreditando ao ver os logotipos bem semelhantes ao da Receita e clica nos links, já que os criminosos disponibilizam o aplicativo em lojas oficiais, como a PlayStore e App Store.

Os golpistas também costumam chamar a atenção das vítimas com as mensagens com títulos como “urgente” e “regularize já a sua situação”. Dessa forma, muitas pessoas ficam curiosas sobre o teor dos conteúdos e acabam clicando nos links.

O órgão ressalta que os aplicativos “Meu Imposto de Renda” e o oficial da Receita Federal são de responsabilidade do desenvolvedor Serviços e Informações do Brasil. Dessa forma, ao baixar, o usuário deve se certificar de que está instalando o app correto.

Além do aplicativo, a declaração do IR2024 também pode ser preenchida online por meio do portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual).

“O CTIR Gov enfatiza que todas as informações, orientações e programas referentes ao IRPF [Imposto de Renda de Pessoa Física] estão publicados exclusivamente no endereço oficial da Receita Federal do Brasil, disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda”, informou a Receita.

O órgão ressaltou que jamais envia emails, avisos por aplicativos de mensagem (como WhatsApp ou Telegram) e celular (SMS). “Nunca é pedido alguma informação como CPF, senha, conta bancária. As comunicações oficiais da Receita Federal orientam o contribuinte a entrar na página oficial da instituição, se autenticar e consultar suas pendências.”

A Receita disse que, caso precise fazer alguma comunicação com o contribuinte, envia carta. Assim, solicita que o endereço junto ao órgão esteja sempre atualizado.

O prazo de envio da declaração do IR2024 começou no dia15 de março e vai até 31 de maio.