Incêndio destrói tenda de apoio do Lollapalooza, mas não afeta o cronograma do festival

Nas vésperas da abertura do Lollapalooza Brasil 2024 uma das tendas de apoio do festival foi atingida por um princípio de incêndio. O caso aconteceu durante a noite da última quinta-feira, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Conforme publicado pelo G1, a organização do evento confirmou a ocorrência e afirmou que as chamas foram controladas rapidamente no local. Segundo informações, ninguém se feriu no incidente, que ocorreu de forma isolada e não afetou outras áreas ou estruturas do evento.

Em nota, a organização do Lollapalooza reforçou que a abertura do festival, programada para esta sexta-feira, dia 22 de março, não sofrerá alterações em seu cronograma apesar do ocorrido durante a madrugada.

“Nenhuma outra área ou estrutura do evento foi afetada. O cronograma para abertura de portas do primeiro dia de evento, nesta sexta-feira, segue mantido conforme previsto”.

Apesar do incêndio, que foi controlado durante a madrugada, a abertura dos portões segue marcada para as 11 horas e deve acontecer normalmente. O primeiro show terá início às 12h45, conforme previsto pelo cronograma do evento. Imagens do fogo no local foram compartilhadas nas redes sociais, veja:

URGENTE! Incêndio ocorre no Autódromo de Interlagos, bombeiros são acionados e não há mais informações sobre possíveis feridos.



O Lollapalooza Brasil 2024 começa na tarde desta sexta-feira (22) no local. pic.twitter.com/rqcl1VxHmQ — BCharts (@bchartsnet) March 22, 2024

O evento acontecerá normalmente

Com datas marcadas para os dias 22, 23 e 24 de março, o Lollapalooza é um dos festivais mais tradicionais da cidade de São Paulo. O evento, que conta com diversas atrações nacionais e internacionais, é aguardado e querido pelo público.

Neste ano, o Lollapalooza conta com nomes como SZA, Arcade Fire, Sam Smith, The Offspring, Titãs, e Blink-182, que faz sua primeira apresentação no Brasil e será responsável por fechar o primeiro dia de apresentações no festival.

Para o primeiro dia de apresentações, o público deve se preparar para lidar com as mudanças no clima de São Paulo, que passa pela primeira frente fria do outono. São esperadas pancadas de chuva ao longo do dia com temperaturas mais baixas e rajadas de vento.