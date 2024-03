Acidente de avião e busca por aliens, entenda porque o Blink-182 demorou tanto para vir ao Brasil

O Lollapalooza Brasil 2024 está prestes a começar e os fãs não falam em outra coisa a não ser a primeira apresentação do Blink-182 em terras brasileiras. Com mais de 30 anos de história, será a primeira vez que o trio se apresentará no Brasil.

Apesar das três décadas de sucesso, o Blink-182 ainda não tinha realizado apresentações na América do Sul. Entre especulações e cancelamentos, muitos dos fãs até mesmo duvidaram que a banda viesse ao Brasil neste ano, mas ao que tudo indica eles podem se preparar para o tão sonhado show, que acontece nesta sexta-feira, dia 22 de março, e encerra o primeiro dia do Lollapalooza 2024.

Por que eles não vieram antes?

Muitos foram os fatores que levaram o Blink-182 a fazer uma passagem tardia pela América do Sul. Segundo uma publicação do Gshow o histórico do trio é repleto de cancelamentos, traumas e ações inusitadas.

Recomendados

Segundo a publicação, uma informação divulgada pela 89 FM, em 2005, apontava a banda como sendo a principal atração do antigo Chimera Music Festival, no entanto o show nunca aconteceu visto que o Blink-182 anunciou uma pausa em suas carreiras com promessa de um retorno no futuro.

Esta pausa durou de 2005 a 2009, e quando os Tom, Mark e Travis voltaram a tocar juntos um outro fator impediu a banda de sair em uma nova turnê mundial. No ano de 2008 o baterista, Travis Barker, sofreu um grave acidente de avião, no qual somente ele e seu amigo, DJ AM, sobreviveram.

Na época Travis teve 65% de seu corpo queimado e foram necessárias 26 cirurgias e 3 meses de internação para sua recuperação. O episódio o levou a desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático que acarretou um grande medo de andar de avião.

Em 2017, durante uma turnê na Europa, o baterista festa a viagem entre continentes de navio, levando 10 dias para chegar ao destino. A grande virada veio em 2020, quando ele iniciou seu relacionamento com Kourtney Kardashian, que o ajudou a superar o medo de voar.

Busca e estudo de aliens

Outra questão que adiou a vinda do trio para o Brasil foi a saída de Tom DeLonge, vocalista e guitarrista, que deixou o trio em 2015 para se dedicar à busca e estudo de aliens, um interesse antigo do cantor.

Tom foi o criador da organização “To The Star Academy” que foca na pesquisa de OVNIs e UPAs, além de estudar a vida fora do planeta Terra.

Durante o período em que Tom ficou afastado da banda, o Blink-182 continuou fazendo shows com Matt Skiba na guitarra e vocais.

Em 2022, após o retorno da formação original e com o medo de Travis sob controle, o Blink-182 deu início a uma turnê mundial para comemorar os 30 anos da banda. Eles seriam uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil 2023, mas novamente precisaram adiar a vinda ao país depois que Travis precisou passar por uma cirurgia para corrigir uma lesão em um dos dedos da mão.

Como prometido pela banda, o Blink-182 volta ao line-up do Lollapalooza 2024 como headliner do primeiro dia do festival, encerrando as apresentações da sexta-feira, dia 22 de março.

Quer saber o que esperar da setlist do show? Confira: Setlist do Blink-182 para o Lollapalooza: confira as possíveis músicas