Brasileiro que matou a esposa na Irlanda foi detido e solto horas antes do crime; entenda

Novas informações sobre o caso do brasileiro Diego Costa da Silva foram divulgadas ao longo desta quinta-feira, dia 07 de março. O homem, de 35 anos, está sendo julgado após ter assassinado sua esposa, Fabíole Câmara, em novembro de 2021, na cidade de Dublin, Irlanda.

Conforme publicado pelo O Globo, novas informações apontaram para o fato de que Diego chegou a ser detido e liberado horas antes de cometer o crime.

Em depoimento ao júri, um dos policiais, responsáveis por interrogar o brasileiro na época em que o crime ocorreu, revelou que ele foi detido após correr pelas ruas da cidade usando apenas seus shorts. Na ocasião, ele foi detido e encaminhado a um hospital, sendo liberado aproximadamente 12 horas antes de cometer o crime.

O policial, identificado como Carl Smith, também revelou que a própria esposa do brasileiro foi responsável por buscá-lo no Hospital Mater. Diego foi liberado entre as 18h e 20 horas do dia 3 de novembro de 2021, pouco tempo antes do crime.

Alegação de insanidade mental

Segundo as declarações de Diego às autoridades locais, o brasileiro afirmou não se sentir seguro e afirmou que estava ouvindo vozes vindo de “algo eletrônico em seu ouvido”. Ele também relatou não ter entrado em uma discussão com a esposa, mas afirmou que “se ele não fizesse aquilo, ela faria”.

Ele também teria afirmado aos policiais que a motivação do crime seria uma possível possessão demoníaca: “Como posso explicar? Às vezes você tem que decapitar alguém porque essa pessoa está possuída”. Por conta destes e de outros detalhes, o brasileiro foi preso com recomendação de tratamento psiquiátrico.

Conforme as próprias falas de Diego, sua esposa não sabia sobre as “vozes” que ele ouvia e ele tinha a constante suspeita de que ela poderia estar envolvida com outros homens após ouvir uma confissão sua, referente a uma traição.

Leia também: Brasileiro se declara inocente após dizer à polícia que matou a esposa na Irlanda