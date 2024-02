Resultado da Lotofácil 3041: veja os números do sorteio desta quinta-feira

O sorteio desta quinta-feira da Lotofácil vai pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira são:

01, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 25

SORTEIO ANTERIOR

A Lotofácil desta quarta-feira pagou um prêmio de R$ 5 milhões para três apostadores que acertaram as 15 dezenas sorteadas. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Sinop (MT), Porto Velho (RO) e São Gonçalo (RJ) e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.693.216,49.

Também foram premiadas as apostas que acertaram apenas 14 números: foram 400 apostas e cada um delas levou para casa R$ 1.872,16. Na faixa dos treze acertos, 14.538 apostas ganharam R$ 30.

Quina sorteia R$ 10 milhões

No sorteio desta quinta-feira, os apostadores que acertarem as cinco dezenas da Quina podem levar para casa R$ 10 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina são:

29, 40, 56, 60, 74