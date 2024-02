Mega-Sena milionária paga R$ 133 milhões; veja os números sorteados

Com seu prêmio acumulado, a Mega-Sena deve pagar nesta quinta-feira ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas o valor de R$ 133 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados para a Mega-Sena desta quinta-feira são:

07, 20, 22, 29, 41, 58

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado na terça-feira e ninguém levou o prêmio principal, mas 117 apostas acertaram a quina e ganharam cada um R$ 55.729,62; na faixa dos quatro acertos, 6.988 apostas ganharam R$ 1.332,97.

Timemania também tem prêmio acumulado

Apostadores da Timemania tem hoje a oportunidade de levar para casa R$ 16,8 milhões, de acordo com a Caixa. Para levar o prêmio, é necessário acertar as sete dezenas sorteadas para o concurso 2960.

Veja os números sorteados para a Timemania:

02, 08, 18, 56, 65, 72, 74

Time do Coração: 70 (São José-RS)