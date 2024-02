Lotofácil hoje vale R$ 4 milhões; veja os números sorteados

Fãs da Lotofácil têm nesta quinta-feira a oportunidade de botar no bolso um prêmio acumulado de R$ 4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira, 22 de fevereiro:

01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25

ÚLTIMO SORTEIO

No sorteio de ontem (quarta-feira), nenhum apostador botou as mãos no prêmio principal da loteria, mas 159 apostas acertaram 14 números e ganharam, cada uma, R$ 2.028,32. Na faixa dos 13 acertos, 7333 apostas levaram R$ 30.

Quina desta quinta-feira paga R$ 700 mil

Quem acertar as cinco dezenas da Quina no sorteio desta quinta-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 700 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina:

01, 11, 37, 42, 72