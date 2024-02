Mega-Sena acumulada paga R$ 97 milhões; confira sorteio desta quinta-feira

Nesta quinta-feira os apostadores da Mega-Sena concorrem a um dos maiores prêmios regulares do ano. São R$ 97 milhões que ser ao pagos ao apostador que acertar as seis dezenas mágicas do sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena desta quinta-feira:

13, 15, 28, 37, 40, 57

LEIA TAMBÉM: Lotofácil hoje vale R$ 4 milhões; veja os números sorteados

ÚLTIMO SORTEIO

O último sorteio da Mega foi realizado na terça-feira, quando o prêmio ficou acumulado. Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas da sorte, sessenta e sete apostas fizeram a quina e cada uma delas ganhou R$ 63.167,59. Na faixa dos quatro acertos, 6.540 apostas ganharam R$ 924,47 cada.

Timemania paga hoje R$ 15,1 milhões

Apostadores da Timemania concorrem hoje a um prêmio acumulado de R$ 15,1 milhões. Para levar essa bolada para casa é necessário acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa.

Veja os números do sorteio da Timemania:

08, 18, 32, 45, 47, 51, 62

Time do coração: 12 (Bahia)