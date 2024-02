Vai pegar a estrada no Carnaval? Confira cinco dicas para aproveitar a folia com segurança

Associação alerta para cuidados com veículos que garantem a segurança antes de pegar a estrada (Divulgação/ Freepik)

O Carnaval chegou e muita gente aproveita os dias de folia para pegar a estrada. Antes da viagem, no entanto, os motoristas precisam tomar alguns cuidados básicos com os veículos para garantir a segurança. A Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) cita cinco pontos fundamentais para que todos curtam a festa longe de transtornos e com responsabilidade.

A associação alerta que é necessário verificar as condições dos principais itens do veículo, como o desgaste do conjunto de pneus, componentes básicos de segurança e sistema de freios.

Veja as cinco dicas abaixo:

Desgaste dos pneus: verifique as condições de uso dos pneus por meio do indicador de desgaste TWI, saliência de borracha localizada na banda de rodagem do produto. Lembre-se de sempre calibrar os pneus antes de viajar, incluindo o estepe;

Sistema de freios: é extremamente importante garantir que os freios estejam funcionando bem antes de dirigir, principalmente em vias de alta velocidade. Durante a revisão do veículo, lembre-se de incluir os componentes do sistema de freios;

Sistema elétrico: cheque o funcionamento dos faróis, luz de ré, pisca-alerta e faróis alto e baixo. As luzes auxiliam na comunicação com outros motoristas, portanto, são essenciais para a segurança de todos no trânsito;

Componentes de segurança: esteja precavido para possíveis imprevistos durante a viagem. Para isso, verifique se a borracha dos limpadores de para-brisa não está ressecada e se o macaco, chave de roda e triângulo estão em boas condições. Caso encontre alguma irregularidade, substitua imediatamente o produto com defeito;

Se beber, não dirija: Dirigir sob efeito de bebida alcoólica é uma prática proibida por lei, conforme o Código de Trânsito Brasileiro – Lei Nº9.503. Quem comete essa infração recebe multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, resultando no recolhimento da CNH.

