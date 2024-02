Shoppings contam com bailes, oficinas e concursos de fantasias em SP; confira programações

O Carnaval chegou e, além dos tradicionais blocos de rua e dos desfiles das escolas de samba, a folia também estará disponível em shoppings de São Paulo. Há opções de oficinas, concursos de fantasias e bailes para crianças e até para pets. Os eventos contam com entrada gratuita e alguns pedem doações.

Confira algumas das programações abaixo:

Shopping Frei Caneca

O Shopping Frei Caneca conta com uma programação especial para toda família no Carnaval. No sábado (10) e domingo (11) será realizada a “Oficina de Máscaras”, que promete soltar a imaginação da criançada.

Já na segunda (12) e terça-feira (13) é a vez da “Oficina de Chapéu Bobo da Corte” para encerrar a programação em grande estilo. Os eventos serão realizados das 14h às 20h, no Piso 2 - Espaço Frei Canequinha e a participação é gratuita.

O shopping fica na Rua Frei Caneca, número 569, na Consolação, em São Paulo.

Shopping ABC

O Shopping ABC realiza o tradicional “Bailinho de Carnaval” entre os dias 10 e 13 de fevereiro, das 14h às 17h. Nesses quatro dias de festa, os foliões mirins e toda família podem conferir uma programação repleta de música com DJ, brincadeiras e atividades interativas exclusivas.

Para que a matinê fique ainda mais divertida, as crianças e adultos podem caprichar na fantasia e ainda completar o seu look com adereços disponíveis no camarim temático do empreendimento como glitter, pedrarias e tinta para o cabelo, além de aproveitar a festa com divertidos acessórios como óculos, gravatas coloridas entre outros mimos no “Kit Folia”, que contém confetes e serpentinas.

Depois dessa produção, os foliões podem participar de brincadeiras recreativas que recheiam a programação nesses quatro dias, além do tradicional Bloco da Bandeira, um divertido cortejo pelo shopping com muita música, diversão, interatividade para relembrar as famosas marchinhas de Carnaval e muito mais. Toda a programação é gratuita e será realizado na Praça de Eventos no Piso 1.

O shopping fica na Avenida Pereira Barreto, número 42, na Vila Gilda, em Santo André.

Shopping SP Market

O Shopping SP Market conta com uma programação especial de Carnaval entre os dias 10 e 13 de fevereiro. Nos dias 10 e 11, toda família pode aproveitar o bloquinho “Gente Miúda”, das 15h às 17h, e nos dias 12 e 13 de fevereiro, é a vez do bloco “Fraldinha Molhada”, das 13h às 15h.

Tudo será acompanhado da distribuição de confetes e serpentinas para complementar a fantasia, além de pipoca e algodão doce durante o período.

Em paralelo, o bailinho pet também está garantido na programação e acontece no Pet Park, espaço destinado aos bichinhos dentro do empreendimento. Por lá, toda temática e sonorização esperam pelo integrante da família para um desfile de fantasias e muita festa para toda família aproveitar. Isso acontece também nos quatro dias de atividades, entre 12h e 20h.

Além disso, como uma grande novidade na programação, o concurso “Cabelo Maluco”, destinado para pessoas com mais de 20 anos de idade, promete divertir os festeiros. Para participar é necessário realizar a inscrição prévia por meio do aplicativo do shopping, já que reúne prêmios especiais para o 1º, 2º e 3º lugar, de R$ 500, R$ 300 reais e R$ 200, respectivamente. A premiação é diária e o regulamento já está disponível no site do shopping.

Além disso, a folia também oferece oficinas de pintura facial e cabelo maluco, interação e brincadeiras com a criançada e uma área baby, para os pequenos de 0 a 3 anos. Toda programação é gratuita e acontece durante o período das 12h às 20h.

O shopping fica na Avenida das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba, São Paulo.

Santana Parque Shopping

O Santana Parque Shopping está se preparando para receber uma das festas mais coloridas e animadas do ano: o Carnaval. A celebração, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, promete ser um ponto de encontro para os foliões desta tradicional festa brasileira. A programação do evento inclui um Bloco de Carnaval que percorre os corredores do shopping, trazendo alegria com músicas e tradicionais marchinhas carnavalescas.

Para os interessados em participar, o shopping disponibiliza abadás, que podem ser retirados gratuitamente a partir do dia 3 de fevereiro no Espaço Cliente, localizado no 3º piso. Importante ressaltar que os abadás são limitados a dois por CPF. Além disso, o público pode personalizar seus abadás e máscaras nos dias do evento, entre 12h e 17h, mediante agendamento prévio no dia da retirada.

O Bloco de Carnaval do Santana Parque Shopping, programado para ser realizado das 18h30 às 19h30, visa proporcionar uma experiência carnavalesca completa para os visitantes.

O shopping fica na Rua Conselheiro Moreira de Barros, número 2780, em Lauzane Paulista, São Paulo.

Atrium Shopping

O Atrium Shopping estará em ritmo de folia nos dias 10 e 13 de fevereiro, com bailinhos sempre a partir das 15h. Nos dias 10, 11 e 12 a festa é para crianças de todas as idades e é só chegar e participar. O intuito é fazer com que os pequenos se divirtam no melhor estilo das marchinhas e ainda aproveitem para caprichar na fantasia. Afinal, haverá premiação para os melhores.

Já no dia 13 será realizado o bailinho pet com direito a “Cãocurso” dos trajes mais criativos. As vagas para este evento são limitadas. Para participar é preciso fazer inscrição por meio do WhatsApp (11) 3135-4500 e levar a contribuição de 1kg de ração animal, a qual será destinada para a instituição Turma do Agita.

O shopping fica na Rua Giovanni Battista Pirelli, número 155, na Vila Homero Thon, em Santo André.

