Bombeiros recolhem ossada encontrada na praia da Barra da Tijuca

Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do RJ (Reprodução/TV Globo)

O Corpo de Bombeiros foi chamado para recolher uma ossada encontrada na noite da última sexta-feira, dia 2 de fevereiro, na praia da Barra da Tijuca. Os ossos foram localizados na areia por volta das 22h40.

Conforme publicado pelo Extra, os militares confirmaram que parte de um corpo foi localizado na areia e encaminhado para análise no Instituto Médico Legal. Os peritos agora trabalham para identificar se os restos mortais pertencem ao menino Édson Davi Silva Almeida, de seis anos, que desapareceu na altura do Posto 4 no dia 4 de janeiro.

Até o presente momento, os bombeiros informaram que não foi possível identificar se a ossada pertence a um adulto ou criança.

Entenda o caso do desaparecimento de Édson Davi

No dia 4 de janeiro os familiares reportaram o desaparecimento do menino Édson Davi Silva Almeida, que acompanhava o pai que trabalha como barraqueiro. A criança brincava na areia da praia quando sumiu.

Um vídeo registrou a criança caminhando pela orla pouco tempo antes de desaparecer, no entanto, apesar das imagens não foi possível identificar exatamente o que aconteceu com o menino.

Durante as buscas, a polícia chegou a investigar um estrangeiro que inicialmente foi considerado suspeito de sequestrar o menino, no entanto o envolvimento do homem foi descartado.

Outra possibilidade com a qual a polícia trabalha é a de afogamento. Algumas testemunhas afirmaram que o menino foi visto na beira do mar duas vezes. No entanto, os familiares não acreditam nessa possibilidade, visto que o menino “era obediente” e “sabia que não podia entrar na água sozinho”.

