Afogamento ou sequestro: o que se sabe sobre desaparecimento de menino em praia no RJ

Edson Davi Silva de Almeida, de 6 anos, desapareceu no último dia 4, a praia da Barra da Tijuca, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil realiza buscas pelo menino Edson Davi Silva de Almeida, de 6 anos, que desapareceu na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (4). A criança jogava futebol com amigos, quando o pai, que trabalha como barraqueiro, percebeu o sumiço. A investigação trabalha com duas hipóteses: sequestro ou afogamento.

A mãe do menino, Marize Araújo, participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (8). Ela disse que o filho estava na barraca com o pai e, por volta das 15h30, tomou um lanche. Depois disso, pediu para jogar bola com amigos nas proximidades. O genitor permitiu e seguiu trabalhando e, por volta das 16h30, notou o desaparecimento do filho.

Um vídeo registrou a criança caminhando pela orla da praia, antes de desaparecer (veja abaixo):

Câmera mostra menino Édson Davi, de 6 anos, andando na orla da Praia da Barra antes de desaparecer. pic.twitter.com/F5kqq5vZIZ — RIO FAVELA,NOTICIAS. (@rjfavelanoticia) January 5, 2024

Desesperados, os familiares procuraram por toda a praia, sem sucesso. Assim, o sumiço foi denunciado às autoridades e, nesta segunda-feira, continuam as buscas. “Não sei mais o que pensar, não tenho pista de nada”, lamentou a mãe do menino.

Suspeitas

Durante as buscas, a polícia chegou a investigar um estrangeiro suspeito de sequestrar Edson Davi. No entanto, a delegada Elen Souto, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), destacou que o envolvimento do homem no caso já foi descartado. Ainda assim, a hipótese de sequestro segue em apuração.

Além disso, a corporação investiga se o menino entrou no mar e se afogou, já que testemunhas relataram que viram o garoto na beira do mar pelo menos por duas vezes. A família não acredita nessa possibilidade, já que o menino “era obediente” e sabia que não podia entrar na água sozinho, segundo a mãe.

Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros continua a fazer buscas pelo menino no mar. Já a DDA investiga as várias denúncias sobre o caso que têm sido recebidas. No entanto, até o início da tarde desta segunda-feira (8), o garoto seguia desaparecido.

A polícia analisa imagens de câmeras de segurança de quiosques para tentar descobrir pistas sobre o paradeiro de Edson Davi. A mãe diz que segue vivendo um “carrossel de emoções” com cada informação nova sobre onde estaria o filho.

Marize Araújo, mãe do menino Edson Davi, diz que está desesperadas por notícias do filho (Reprodução/TV Globo)

