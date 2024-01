Guarda civil é morto com a própria arma durante tentativa de assalto, na Zona Sul de São Paulo

O guarda civil metropolitano Rinaldo Aparecido Gomes de Oliveira, de 55 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto, no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, no fim da tarde de domingo (7). Ele chegava de motocicleta a um posto da GCM para trabalhar, quando foi abordado por dois criminosos. Eles portavam uma arma de brinquedo, mas tomaram o revólver da vítima e a mataram.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Manoel José Pereira. Oliveira foi abordado pelos bandidos, que entraram em luta corporal com ele. Em seguida, um deles pegou a arma do guarda e o atingiu com tiros no rosto e no abdômen. Depois, os assaltantes fugiram sem levar nada.

O guarda chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Socorro do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele, que era subinspetor da GCM, deixou a esposa e dois filhos.

O caso foi registrado no o 11º Distrito Policial de Santo Amaro. A corporação ainda analisa imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os suspeitos.

Nas redes sociais, o SindGuardas, entidade que representa os GCMs, publicou uma nota lamentando a morte de Oliveira e se solidarizando com a família dele (veja abaixo).

