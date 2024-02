Avião se choca contra pássaro e faz outra aeronave arremeter no Aeroporto de Congonhas

Na tarde deste sábado, dia 3 de fevereiro, um avião da Latam precisou arremeter no momento do pouso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Conforme informações publicadas pelo G1, o piloto afirmou que o procedimento precisou ser realizado depois que uma aeronave colidiu com um pássaro na pista de decolagem.

Por conta do ocorrido, equipes do aeroporto precisaram realizar uma verificação na pista, o que impediu o pouso da aeronave que vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Em nota, a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, informou que a paralização foi de três minutos e não impactou na operação do aeroporto.

“Informamos que durante o processo de pouso de uma aeronave, houve uma colisão com um pássaro e a pista ficou interditada para inspeção por três minutos. O evento não impactou no movimento do aeroporto, onde as operações seguiram normalmente, sem cancelamentos”.

Até o momento, a Latam não se pronunciou sobre o ocorrido.

Procedimento seguro

A arremetida é um procedimento seguro e até mesmo considerado rotineiro pelas equipes de bordo. Nele, os pilotos abortam o pouso previsto apenas alguns instantes antes da aterrissagem.

Apesar de poder causar medo nos passageiros, o procedimento é feito para cancelar o pouso em casos de problemas climáticos ou operacionais.

Após arremeter, a aeronave novamente adota a posição necessária para realizar o pouso no local indicado e em condições adequadas.

Leia também: Delegado compara caso de jovem que matou pai em SC ao de Suzane Richtofen