Ultramaratonista Camila Matte some após viagem ao interior de SP; marido diz que eles brigaram

A polícia faz buscas pela ultramaratonista Camila Maria Matte, de 44 anos, que desapareceu na manhã do último domingo (14), quando saiu de Leme com destino a São Carlos, ambas cidades no interior de São Paulo. O marido dela, Peterson César Malachias, de 48, que é educador físico e seu treinador, confirmou que os dois tiveram uma discussão antes do sumiço da mulher. Ele destacou, ainda, que ela passa por um tratamento psicológico.

Conforme o boletim de ocorrência, o marido disse que brigou com a esposa em casa, quando ela entrou em um VW Gol cinza e disse que iria visitar os pais, em São Carlos. Porém, horas mais tarde, o homem fez contato com os sogros e eles confirmaram que a ultramaratonista não apareceu por lá.

Os familiares passaram a tentar contato com Camila, sem sucesso. Assim, denunciaram o desaparecimento dela à polícia e também pedem ajuda para localizá-la em postagens nas redes sociais. A publicação ressalta que ela poderia estar usando uma camiseta azul, escrito “Ultra Atleta” em amarelo.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirma que os agentes procuraram pela atleta e que devem pedir a quebra do sigilo telefônico. O marido chegou a sobrevoar a região de Leme em busca de Camila, mas ela seguia desaparecida na manhã desta terça-feira (16).

Quem é Camila Matte?

Moradora de Leme, Camila é formada em educação física e especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ela também atua como personal trainer.

Ela começou a competir aos 9 anos e, aos 16, passou a ser convocada para representar o Brasil em eventos internacionais de triathlon. Atualmente, ela se preparava para disputar a Ultra Trail du Mont-Blanc (UMTB), que acontece em Chamonix, na França, em agosto deste ano.

