Engavetamento envolvendo carro e caminhões deixa três mortos na Dutra; vídeo mostra destruição

Um grave acidente deixou três mortos na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, na noite de segunda-feira (15). Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostrou que um carro de passeio ficou embaixo de dois caminhões (assista abaixo). As vítimas fatais estavam no veículo menor.

22h30 Carreta x carreta x carro na Rod Presidente Dutra, 230 (sentido RJ), VL Maria, 3 óbitos (constatado pelo médico da USA), vítimas: 17 anos, uma criança 8 anos, um idoso, 8 viaturas no atendimento e CCR; aguardo informações do local..#193R pic.twitter.com/9l1QoW6Ru0 — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 16, 2024

O engavetamento ocorreu por volta das 22h, na altura do Km 230, sentido Rio de Janeiro. De acordo com os bombeiros, cinco pessoas seguiam no carro de passeio. Três delas, sendo um idoso de 60 anos, um adolescente de 17, e um menino, de 8, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Já um homem de 40 anos e uma mulher, de 35, ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Geral de Guarulhos. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Nas imagens divulgadas pelos bombeiros é possível ver que o carro de passeio foi esmagado pelos caminhões. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.

Por conta da operação de resgate, o tráfego da pista expressa precisou ser desviado para a pista marginal no quilômetro 231,4 durante toda a madrugada. Na manhã desta terça-feira (16), a situação já tinha sido normalizada.