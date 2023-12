Feminicídio: marido mata a esposa a facadas dentro de casa durante discussão, na Zona Sul de SP

Uma briga terminou com a morte de um casal em Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, Albericio Martins assassinou a esposa, Jussara Silva, com golpes de faca e depois também se feriu. O homem foi encontrado ainda com vida e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (18). A polícia recebeu um chamado por volta das 18h sobre violência doméstica e, no local, os militares já encontraram Jussara morta. Ela tinha perfurações na região do pescoço e abdomen.

Martins chegou a tentar fugir ao avistar os policiais, mas não conseguiu ir longe. Ele acabou detido e, como também estava ferido, foi levado a um hospital nas proximidades. No entanto, morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

O casal era natural da cidade de Pão de Açúcar, no interior de Alagoas, mas morava na capital paulista há cinco anos. Familiares relataram à polícia que não sabiam de nenhuma briga anterior dos dois ou caso de agressão.

A suspeita é que a discussão tenha sido motivada por ciúmes. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial do Capão Redondo como feminicídio seguido de suicídio.

