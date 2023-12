Vídeo mostra momento que mulher caiu de roda gigante de restaurante, em MG; ela não sobreviveu

Um vídeo registrou o exato momento em que Maria Aparecida do Carmo Silva, de 49 anos, caiu da roda gigante de um restaurante em Barbacena, em Minas Gerais. Ela estava no brinquedo para uso de crianças e não usava a trava de proteção, que estava para trás. Após a queda, a cliente sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja o momento da queda divulgado pelo programa “Balanço Geral”, da TV Record. ATENÇÃO - imagens fortes:

O caso aconteceu na tarde de domingo (17), no Campo das Vertentes, que fica na zona rural de Barbacena. A mulher frequentava o estabelecimento, quando subiu na roda gigante. Ela se desequilibrou e caiu, quando começou a passar mal.

Um técnico de enfermagem que estava no local realizou os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros. Os socorristas usaram desfibrilador e fizeram manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas ela não resistiu e morreu no local.

Mulher de 49 anos morreu após cair de roda gigante de restaurante, em Barbacena, em Minas Gerais (Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Um dos donos do restaurante, Iury Vieira disse em entrevista à TV Integração que o brinquedo era para o uso de crianças de 5 a 10 anos e que estava devidamente sinalizado. Ele lamentou a morte da cliente e disse que se solidariza com a família dela.

“Eu estava na loja descarregando mercadoria e meu pai estava no caixa do restaurante. A gente não viu o fato mesmo, dela realmente caindo da roda. Um rapaz estava com ela e me chamou no restaurante. Aí depois vi o fato, de que ela estava caindo ao chão”, relatou o dono.

Já a Polícia Técnico-Científica foi acionada e isolou a área para a perícia. O delegado Alexandre Ramos, da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa, destacou que a corporação apura as responsabilidades do estabelecimento, assim como estavam as devidas manutenções do brinquedo. Além disso, a conduta de um homem que apareceu no vídeo soltando a roda gigante também é investigada.