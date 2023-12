Dor de cabeça, cansaço e crise de ansiedade: como está o menino que comeu lagartixa

Ainda recuperando-se após ser internado três vezes com uma grave infecção intestinal, o menino que comeu lagartixa frita em Formosa, no entorno do Distrito Federal, ainda luta contra os sintomas decorrentes da contaminação: dor de cabeça e cansaço constante.

Raquel de Souza, mãe do menino, disse o último exame mostrou que ele ainda tinha um quadro de infecção intestinal controlada, sem febre, mas ainda com diarreia. Segundo ela, o menino hoje não consegue fazer nenhuma atividade mais intensa sem sentir fraqueza, por isso aguarda uma consulta com um especialista em gastroenterologia.

Outro fator que muito tem preocupado Raquel são as crises de ansiedade que o garoto tem, chegando a desmaiar. “Ele ficou bem traumatizado”, disse a mãe, que adiantou que o filho terá que submeter-se a tratamento psicológico.

O garoto comeu lagartixa na casa da madrasta, após a atual sogra do pai contar que quando era criança, comia lagartixas para não passar fome.

Segundo delegado que investiga o caso, não houve uma intenção de castigar o garoto. A atual sogra é uma pessoa muito simples e disse que quando era criança comia lagartixa para não passar fome, criando uma curiosidade no garoto.

O menino e um amigo capturaram quatro lagartixas e deram para a madrasta, que limpou, temperou com limão e sal e fritou para o garoto comer. No dia seguinte ele começou a passar mal e confessou à mãe o que havia acontecido na casa do pai.

Segundo a mãe, o menino passou a ter diarreia e vomitar um liquido escuro, sem parar, até ser levado ao hospital, onde foi diagnosticado com infecção intestinal grave.