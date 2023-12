Menino que foi induzido pela madrasta a comer lagartixa terá que passar por tratamento psicológico

Menino de 11 anos ficou internado em estado grave após comer lagartixas fritas pela madrasta, em Formosa, no Entorno do DF (Reprodução/Arquivo pessoal/Pexels)

O menino que foi internado às pressas após ser induzido pela madrasta a comer lagartixa, em Formosa, no entorno do Distrito Federal, passa por crises de ansiedade e deverá passar por tratamento psicológico e psiquiátrico, disse sua mãe, Raquel de Souza.

Segundo ela, o garoto ficou traumatizado e após três internações ainda passa mal quando faz qualquer atividade física, como correr ou andar de bicicleta. “Ele sente dores de cabeça e fraqueza quando se esforça para andar de bicicleta ou correr. Coisas que fazia tranquilamente antes”, afirmou a mãe ao site Popular.

O menino foi internado no início de novembro com crises de vômito e diarreia após passar um final de semana na casa do pai e induzida pela madrasta a comer lagartixa Segundo a mãe, o menino passou a vomitar um liquido escuro, sem parar.

Segundo delegado, não houve uma intenção de castigar o garoto. A atual sogra é uma pessoa muito simples e disse que quando era criança comia lagartixa para não passar fome.

O menino e um amigo capturaram quatro lagartixas e deram para a madrasta, que limpou, temperou e fritou para o garoto comer. No dia seguinte ele começou a passar mal e confessou à mãe que havia comido as lagartixas na casa do pai.

No hospital, os médicos detectaram que o garoto tinha uma infecção grave no intestino provocado por uma bactéria que eles acreditam que tenha sido transmitida após comer o animal.