Veja os números sorteados para a Mega-Sena desta terça-feira

A Mega-Sena retorna nesta terça-feira (5) com seu sorteio e promete pagar a quem acertar as seis dezenas mágicas um prêmio de R$ 7 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Mega-Sena desta terça-feira:

12, 15, 17, 30, 40, 52

Sorteio anterior

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado no sábado e ninguém levou o prêmio principal. Quarenta e duas apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 47.216,63. Na faixa dos quatro acertos, 2.764 apostas levaram para casa, cada uma, R$ 1.024,96.

Timemania paga R$ 2,9 milhões no sorteio de hoje

No sorteio desta terça-feira, o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas para a Timemania pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 2,9 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Timemania:

27, 31, 37, 40, 47, 51, 69

Time do coração: 56 (Motoclube-MA)