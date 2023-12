Resultado da Lotofácil 2971: veja os números que podem pagar R$ 13 milhões

Treze milhões de reais é o valor acumulado do sorteio desta terça-feira da Lotofácil e quem tiver a sorte necessária para acertar as 15 dezenas pode embolsar essa grana e passar um Natal com o bolso recheado.

Confira as 15 dezenas sorteadas para a Lotofácil desta terça-feira, 5 de dezembro:

01, 02, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25

SORTEIO DE ONTEM

Nenhum apostador levou o prêmio no sorteio de ontem da loteria. Quem chegou mais perto de por as mãos na dinheirama da Lotofácil foram os autores das 482 apostas que fizeram 14 pontos. Embora não tenham faturado o prêmio principal, cada uma delas ganhou R$ 1.505,10. Na faixa dos treze acertos, 18.989 apostas levaram para casa, cada uma, R$ 30,00.

Sorteio da Quina paga hoje R$ 700 mil

Após premiar um apostador de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Quina retoma nesta terça-feira seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 800 mil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Confira as cinco dezenas da Quina:

28, 30, 42, 50, 78