Licenciamento 2023: carros com placa final 0 devem quitar taxa este mês

Neste mês de dezembro, a última faixa da tabela de licenciamento, os carros com placa final 0, devem pagar o imposto no Estado de São Paulo, de acordo com o Detran.

Quem ainda não quitou o licenciamento e já está com prazo vencido deve fazê-lo o mais breve possível, pois em janeiro o pagamento do IPVA só poderá ser efetivado se o licenciamento estiver em dia.

Para quitar o imposto, que neste ano ficou em R$ 155,23, para dirigir-se a qualquer agência bancária apenas com o número do Renavam. É possível pagar nos caixas de autoatendimento, nas casas lotéricas ou pelo Internet Banking.

Após o pagamento, o documento digital fica a disposição do contribuinte para download e impressão nos portais do Poupatempo, Detran.SP e Senatran. O documento pode ser impresso em uma folha sulfite simples, no formato A-4.

Quem for pego dirigindo com o licenciamento anual obrigatório vencido ganhar uma multa de R$ 293,47 e a remoção do veículo para o pátio do Detran.SP até que toda pendências sejam quitadas. O motorista levará ainda sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

CAMINHÕES

Proprietários de caminhões com placas final 9 e 0também devem pagar o licenciamento dos veículos no mês de dezembro.