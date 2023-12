Fuvest divulga lista de aprovados; segunda fase será em 17 e 18 de dezembro

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira a lista de estudantes aprovados para a segunda fase do vestibular, que deve ser realizada nos dias 17 e 18 de dezembro, de acordo com edital.

Neste ano, pouco mais de 110 mil estudantes se inscreveram para concorrer a 8.147 vagas na USP (Universidade de São Paulo). Essas vagas foram distribuídas entre ampla concorrência, egressos de escolas públicas e pessoas autodeclaradas preto, pardo e indígenas.

Nesta segunda fase, os candidatos farão provas de português e redação. As provas para os cursos que exigem competência específica serão realizadas entre 11 de dezembro e 11 de janeiro de 2024. Para saber os locais de prova, basta acessar o site da Fuvest clicando aqui.

Carreiras mais disputadas

Medicina no campus de SP continua sendo a carreira mais disputada do vestibular da Fuvest, com 16.063 inscritos, sendo 117,7 candidatos por vaga, seguida por Medicina em Ribeirão Preto, com 86,6 candidatos/vaga e medicina em Bauru, com 78,2 candidatos/vaga.

Em 4 º e 5º lugares na procura do vestibular da Fuvest ficaram psicologia em São Paulo, com 63 candidatos por vaga e Relações Internacionais, com 52 candidatos por vaga.