Esposa de Dani Alves fala sobre a relação do casal: “não vou me divorciar, é minha família”

A modelo Joana Sanz, esposa do jogador brasileiro Dani Alves, preso por suposto estupro de uma jovem em uma boate em Barcelona, foi entrevistada em um programa de televisão e falou sobre seu relacionamento com o jogador após a traição. ‘’Somos iguais, não vamos nos divorciar neste momento. Ele está na situação em que se encontra e por enquanto continuaremos casados”, disse Joana Sanz, segundo notícia do jornal espanhol La Marca.

Joana disse que o dia 20 de janeiro foi o pior dia de sua vida. “No dia 20 de janeiro foi quando meu marido foi para a prisão. Senti que não tinha mais uma razão. Por que viver? Por que continuar? Por quê?”, disse.

“Eu realmente o culpei por saber que houve infidelidade. Em um momento tão difícil da minha vida ele falhou comigo. Meu mundo está desmoronando e eu digo que é isso. Até hoje eu não entendo isso, minha mãe tinha acabado de morrer, o que você vai me dizer?, explicou Joana Sanz na estreia de ‘On Fridays!’, apresentado por Santi Costa e Bea Archidona.

A modelo disse que ficou sabendo da traição pela TV. “Fiquei sabendo pela imprensa, pela televisão. Não sei quando falei com ele, já passou bastante tempo e a conversa não fez muita diferença. Foi muito difícil lidar com tudo”, afirmou.

Desde então, muita coisa foi ventilada pela imprensa, inclusive que ela já havia entrado com pedido de divórcio. Joana esclarece que Dani Alves lhe disse quando falaram sobre o assunto. “Ele me disse para fazer o que eu quisesse, ele não ia me dar o divórcio…”

Desde então, ela disse que continua falando com ele. ‘’Ainda estou lá para apoiá-lo e continuarei aqui para sempre. Continuamos conversando ao telefone como se nada estivesse acontecendo, apoiamos um ao outro da melhor maneira que podemos”, disse.

Joana deixou claro durante a entrevista que ainda ama o marido. ”O amor existe independentemente de sermos casados ou não, é a minha família, continuarei lá”, esclareceu.