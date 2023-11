Perto do julgamento por estupro, justiça espanhola nega mais uma vez pedido de liberdade de Dani Alves

Embora ainda não tenha sido confirmada, se aproxima a data do julgamento do jogador brasileiro Dani Alves em Barcelona, e pela quarta vez a Justiça espanhola negou um pedido da defesa para que ele aguardasse em liberdade provisória.

A alegação da justiça é de que a proximidade do julgamento “apenas aumenta o risco de fuga acima mencionado”, por isso continua sendo necessária a prisão provisório do acusado, de acordo com o jornal La Vanguardia.

Dani Alves está preso desde janeiro deste ano, acusado de ter estuprado uma jovem dentro do banheiro da boate Sutton, em 30 de dezembro de 2022, em Barcelona. A vítima disse que foi pega à força pelo jogador e estuprada no banheiro de maneira violenta, sendo deixada no local por ele após consumado o ato. Quando ela chamou os seguranças, Dani Alves já tinha deixado o local e ela foi levada a um hospital para fazer exames, e os exames constataram a presença de sêmen e o DNA bate com o do atleta, prova suficiente, segundo a promotoria, para condenar o jogador. Ela solicita 9 anos de prisão para o lateral.

Desde que foi preso, Dani Alves mudou sua versão dos fatos algumas vezes, o que dificultou ainda mais sua defesa. Inicialmente, ele negou conhecer a jovem, depois disse que o sexo foi consentido.

Desde o início os advogados tentaram relaxar sua prisão para que respondesse em liberdade, mas a Justiça da Espanha sempre alegou que o risco de fuga do brasileiro era muito grande, principalmente pela falta de um acordo com o Brasil, o que o deixaria livre da prisão, caso voltasse ao seu país.

A defesa do jogador agora procura diminuir a pena declarando-se culpado e oferecendo o pagamento de uma quantia significativa como indenização à jovem, mas desde o início a vítima havia declarado que não aceitaria qualquer tipo de acordo financeiro.

De acordo com a imprensa catalã, o julgamento de Dani Alves deve ocorrer entre o final deste ano e o começo de 2024.