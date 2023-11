Até quando vai a onda de calor em São Paulo?

Uma intensa onda de calor fez com que várias cidades brasileiras batessem recorde de temperatura neste domingo, superando os recordes de setembro, quando o país viveu fenômeno semelhante.

Em Irajá, no Rio de Janeiro, os termômetros marcaram 42,5ºC neste domingo e Araçuai, em Minas Gerais, atingiu a máxima de 41,6°C. Neste domingo, São Paulo também teve um dos dias mais quente do ano, quando os termômetros chegaram a 36,9º C, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. A cidade está em estado de atenção para altas temperaturas desde o último dia 8.

ATÉ QUANDO?

Quem espera um refresco no calor nos próximos dias vai se decepcionar. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de calor continua intensa durante toda essa semana, se intensificando gradativamente e batendo recordes no sudeste do país até o próximo final de semana. A previsão é de que as temperaturas máximas se mantenham entre 40ºC e 45ºC.

Os paulistanos devem enfrentar o dia mais quente deste ano no próximo sábado, quando o Climatempo prevê que a temperatura máxima na Capital atinja a casa dos 39ºC, batendo seu recorde histórico de calor. A previsão é de chuva forte também neste dia.

Hoje e amanhã a previsão para São Paulo é de máximas na casa dos 37ºC. A expectativa de chuva na Capital nesta segunda-feira. O calor dá um leve refresco na quarta, baixando para 34ºC e volta a subir na quinta e na sexta, atingindo o ápice no sábado, dia que também é esperado chuva intensa em várias partes do estado.

Na semana que vem, de acordo com a meteorologia, uma frente fria pode deve avançar pelo sudeste e a expectativa é que consiga furar essa bolha de calor que castiga o país.