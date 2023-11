“A chapa vai esquentar”: onda de calor faz Inmet emitir alerta de perigo para São Paulo e outros estados

Uma intensa onda de calor “histórica” deve atingir vários estados brasileiros a partir desta sexta-feira e a previsão é de que em algumas cidades os termômetros cheguem aos 45ºC, de acordo com o Metsul Meteorologia.

Em função do risco para saúde que as altas temperaturas podem gerar, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para os estados que devem ser mais atingidos por essa bolha, entre eles o estado de São Paulo. Os outros são Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Em todas essas regiões, as temperaturas devem subir pelo menos 5ºC a mais do que a temperatura média, com os termômetros passando dos 42ºC nas cidades do centro-oeste.

Segundo o Inmet, é possível que a onda de calor ganhar mais força a partir de sábado e se espalhar por mais estados brasileiros.

De acordo com os meteorologistas da Metsul, a onda de calor será uma das mais intensas da história e deve durar entre 10 e 14 dias, quebrando recordes de temperatura em várias cidades brasileiras.

EM SP

De acordo com a previsão, a cidade de São Paulo é um dos locais que podem bater recorde de temperatura nos próximos dias. Os termômetros podem chegar a 40ºC no interior do estado e na Capital devem oscilar entre 37ºC e 39ºC.

O dia mais quente registrado na cidade de São Paulo foi registrado em setembro de 2020, quando a estação do Mirante de Santana marcou 37,1ºC.

CUIDADOS

Os médicos alertam para a necessidade de se proteger nos dias mais quentes e os riscos à saúde, inclusive de morte. Nos dias mais quentes é importante beber grande quantidade de líquidos para se manter hidratado, usar roupas folgadas e leves, evitar exercícios físicos em áreas abertas e usar chapéu e protetor solar para evitar queimaduras.