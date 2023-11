Enem 2023: São Paulo terá transporte gratuito em ônibus, trens e metrô nos dois dias de prova

São Paulo terá gratuidade no transporte público nos dois dias de provas do Enem, das 9h às 21h (Rovena Rosa/Agência Brasil)

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Para facilitar a circulação dos estudantes, o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo assinaram decretos estabelecendo a gratuidade no transporte coletivo nessas datas. Assim, passageiros não vão pagar tarifas nos ônibus, trens e metrô.

Conforme publicado pelo Governo de São Paulo no Diário Oficial, na quinta-feira (2), a gratuidade será adotada das 9h às 21h nos ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), assim como nas catracas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Metrô, ViaQuatro e Via Mobilidade.

A Prefeitura de São Paulo também anunciou, no último dia 31, que os ônibus municipais da SPTrans terão tarifa zero, das 9h às 21h, nos dois dias de provas.

Além disso, a administração municipal ressaltou que vai monitorar a operação dos ônibus e que, caso necessário, vai reforçar as linhas que operam nos trajetos que atendem os locais de prova e que normalmente possuem um grande fluxo de passageiros.

Datas e horários das provas

As provas serão aplicadas no próximo domingo (5) e no seguinte, dia 12. É preciso chegar ao local até às 13h (horário de Brasília). O exame começa a ser aplicado às 13h30.

É obrigatório levar um documento com foto e uma caneta transparente preta. Caso você não possua nenhum dos documentos aceitos (confira a lista clicando aqui), devido a roubo, furto ou perda, é preciso apresentar um Boletim de Ocorrência, registrado até 90 dias antes da prova.

Já a caneta deve ser de tinta preta, com o tubo totalmente transparente. Canetas de outras cores podem te desclassificar.

É recomendado não levar o celular no dia da prova, mas caso seja necessário, o aparelho deve ser desligado e colocado no envelope oferecido pelo fiscal.

Como serão as provas?

No primeiro dia (5), serão aplicadas as seguintes questões:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

No segundo dia (12), será a vez das seguintes?:

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

