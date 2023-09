São Paulo pode bater recorde histórico de calor no final de semana

A forte massa quente que domina grande parte do país tem elevado a temperatura a níveis acima dos registrados nos últimos anos no estado de São Paulo e a previsão é de que a capital atinja níveis históricos de calor no próximo final de semana, de acordo com a Climatempo.

Para sábado e domingo está sendo projetado o pico de calor do início da primavera, com temperaturas que podem variar entre 36º e 37ºC. De acordo com a meteorologia, é provável que o calor acima do normal se prolongue até segunda-feira na cidade de São Paulo.

Par efeito de comparação, a maior temperatura já registrada na cidade de São Paulo desde que começaram as medições no Mirante de Santana, em 1943, foi registrada no mês de outubro de 2014, quando os termômetros da capital registraram 37,8ºC. Se a marca do final de semana for acima deste patamar, o recorde de calor na capital terá sido batido.

Para essa quarta-feira, segundo a Climatempo, já diminui as áreas com condições de pancadas de chuva em todo o estado de São Paulo e o ar seco deve se expandir ainda mais durante todo o dia, baixando a umidade relativa do ar para níveis perigosos.

O céu continua com algumas nuvens durante todo o dia, mas os termômetros devem bater a máxima de 33ºC no período da tarde. A umidade relativa do ar pode chegar a apenas 24% no decorrer do dia.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um comunicado para que as pessoas evitem exercícios ao ar livre nos horários mais quentes do dia, se protejam do sol e bebam bastante água para se manterem hidratados.