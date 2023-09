Vereadores de São Paulo cassam mandato de Camilo Cristófaro por racismo

Por 47 votos a favor e cinco abstenções, o mandato do vereador Camilo Cristófaro (Avante) foi cassado nesta terça-feira na Câmara Municipal de São Paulo por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de usar termos racistas em um áudio vazado no plenário da Casa.

Nenhum vereador votou contra a cassação e essa é a primeira vez que um vereador perde o mandato sob uma acusação de racismo na cidade de São Paulo.

O termo racismo foi utilizado pelo vereador em uma sessão da CPI dos Aplicativos realizada em 2022, de forma remota, onde ouve-se o vereador dizer: “É coisa de preto”

Segundo a vereadora Luana Alves (PSOL), responsável pela acusação contra Cristófaro, a fala do vereador foi um profundo desrespeito aos presentes e à população negra de São Paulo.

“O quê que ‘coisa de preto’ significa? É uma ‘piada’ que trabalha com elemento narrativo de estereótipo que as pessoas negras fazem coisas erradas. Que as pessoas negras fazem coisas malfeitas. Que as pessoas negras não seriam competentes para ocupar um lugar de intelectualidade, de poder”, disse.

LEIA TAMBÉM: Discussão por guarda de criança: ex-genro é suspeito de matar enfermeira, na Zona Norte de SP

Em sua defesa, Cristófaro acusou Luana de fazer política para aparecer na TV. “Eu conheço esta Casa como poucos. Calar-me? Jamais. Eu não tenho medo de ninguém. Tenho medo de Deus”, disse Cristófaro.

Na parte de fora da Câmara Municipal, um grupo de manifestantes pedia a cassação do vereador e gritava : “fora Camilo, fora racista”.

LEIA TAMBÉM: “Punhetaço, não!” Alunos de medicina dizem que mostraram o pênis porque rivais exibiam a bunda para provocá-los

Várias pessoas erguiam bandeiras e vestiam camisetas com frases contra o racismo: “coisa de preto é cassar racista” e “pela cassação do vereador racista Camilo Cristófaro”.