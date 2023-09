Pai de santo é acusado de importunar sexualmente mulheres para fazer ‘limpeza espiritual’

A polícia de São Paulo está na captura do pai de santo Laércio José de Oliveira, que mantém um terreno de umbanda na zona leste de São Paulo e é acusado por pelo menos oito mulheres de importunação sexual. A notícia é do G1.

Segundo as vítimas, durante as consultas espirituais, o pai de santo dizia que as mulheres precisavam de limpeza espiritual e para isso acontecer teriam que ter relações sexuais com ele.

Uma das vítimas disse que durante a consulta ele tentou tocar sua genital e começou a se masturbar na frente dela, que segundo ele seria necessário para ‘quebrar o trabalho’ feito contra ela.

As denúncias contra Oliveira duraram dois anos e até mesmo uma menor de idade ele teria tentado abusar durante o ‘tratamento’. Uma das vítimas disse que pensou até em tirar a própria vida. “Me senti completamente abalada. Só sabia chorar”, disse.

O pai de santo integrou dois terreiros de umbanda na zona leste da capital entre 2020 e 2022. Neste tempo, as vítimas foram se conhecendo e resolveram denunciá-lo e agora a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do Oliveira, acolhendo a denúncia do Ministério Público de que o pai de santo usava a condição de líder espiritual para abusar sexualmente das mulheres que o procuravam.

“O modo de agir dele tem um padrão. Isso se repete de maneira quase que em série com todas as vítimas. O que se fala, o que se faz e o resultado, é quase que sempre o mesmo, né? E colocando as vítimas sempre nessa posição de aprendizes, de ouvintes ali da palavra do líder. E ele se utiliza dessa posição. E terminava sempre levando elas para ambientes em que ficavam só os dois para perpetrar esses crimes sexuais”, disse o advogado que representa as vítimas.