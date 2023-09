Não era assalto, era ciúme! Homem forja crime para ter acesso ao celular da ex-namorada

Digno das comédias de Hollywood, um vendedor da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, resolveu partir para o mundo do crime para resolver o fim de seu relacionamento amoroso com a ex-namorada e forjou um assalto para ter acesso às mensagens do celular da garota. A notícia é do site O São Gonçalo.

Para realizar a façanha, Igor da Cunha Silva procurou um amigo identificado com Pedro Lucas Nascimento e o plano ficou de ser executado no momento em que ela atravessasse a passarela da Avenida Washington Luís, próximo à Reduc, e foi exatamente como aconteceu. Pedro pegou o telefone da vítima e saiu correndo.

Não fazia parte do plano do namorado ciumento, entretanto, que no local houvesse câmeras de segurança que gravaram os dois no local, hora antes, planejando o ataque, que de acordo com as imagens, deve ter sido bastante divertido, pois eles chegaram a rir em alguns momentos.

As imagens de Igor deixando o local aparentando nervosismo menos de 20 minutos antes do assalto à ex-namorada chamaram a atenção da polícia. Logo após o roubo do celular, Pedro correu para a direção de Lucas, na avenida, e pouco depois eles foram parados por policiais e levados para a delegacia, onde confessaram a trama.

A ex-namorada, cujo nome foi preservado, ficou em choque ao descobrir que o ex-namorado era o autor do plano maquiavélico e ainda mais abalada ao saber que ele queria vasculhar suas mensagens e fotos em busca de possíveis relacionamentos.

“Em 21 anos de polícia nunca tinha visto nada parecido. Como a motivação do crime foi ciúme, já que o ex-namorado queria obter o aparelho com o objetivo de vasculhar mensagens e possíveis relacionamentos da mulher, o crime foi enquadrado na Lei Maria da Penha”, disse o delegado Flávio Ferreira Rodrigues, titular da 60ª DP, de Campos Elíseos.