Fim trágico: jovem morre em acidente no último dia de trabalho como caminhoneiro, no interior de SP

O motorista Lucas Silva Santos, de 28 anos, morreu ao tombar o caminhão que dirigia no Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira, em Valinhos, no interior de São Paulo. Esposa da vítima, a cabelereira Yanka Cristhine da Silva Nascimento contou que ele tinha conseguido outro trabalho e aquela era a última viagem que ele fazia como caminhoneiro.

O acidente aconteceu na última quinta-feira (7), quando Santos transportava uma carga de 22 toneladas de cerveja. Ele saiu de Jaguariúna, também no interior paulista, com destino ao Porto de Santos, no litoral. Porém, quando estava na alça de acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330) acabou tombando.

O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações sobre o que causou o acidente.

Em entrevista ao site G1, Yanka contou que, momentos antes de morrer, o marido enviou uma mensagem de áudio, na qual se declarou. “Oi meu amor, eu também te amo muito. Está bom? Te amo demais. Estou indo e daqui a pouco eu estou em casa, está bom? Te amo muito”, disse o motorista.

A cabeleireira relatou, ainda, que eles estavam juntos há 12 anos e que Santos tinha o sonho de ser pai. Eles se preparavam para ter o primeiro filho, mas os planos foram interrompidos. “Era uma pessoa super alegre e muito família”, lamentou a esposa.

