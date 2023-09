Adolescente é esfaqueado ao defender namorada após ‘cantada’ e morre, na Grande São Paulo

A Polícia Civil investiga a morte do adolescente Pedro Albieri, de 17 anos, que foi esfaqueado em uma rua nas proximidades da casa em que morava, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a investigação, o rapaz foi defender a namorada após uma “cantada” e autor da importunação o feriu no peito. Em seguida, o criminoso fugiu e ainda não foi identificado.

O caso aconteceu na última quinta-feira (7). Pedro caminhava ao lado da namorada, quando iam na direção de um mercado. No meio do caminho, um homem teria mexido com a jovem e o rapaz não gostou, indo tirar satisfação. Nesse momento, o homem desceu de um carro cinza, portando uma caixa de ferramentas, e teria partido para cima da vítima.

Pedro chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Vermelhinho, mas morreu ao dar entrada na unidade. Mãe do adolescente, Ângela Fialho disse, em entrevista à TV Globo, que chegou a socorrer o filho ainda com vida, mas a facada atingiu o coração do rapaz.

“Eles estavam saindo de casa e indo ao mercado quando esse monstro mexeu com eles. Acho que deve ter mexido com a namorada, e meu filho retrucou. Ele chamou meu filho pra briga. Meu filho disse que iria para a briga se ele soltasse uma maleta que estava segurando. Então, ele pegou uma faca e foi pra cima e enfiou essa faca no peito dele, acabou pegando o coração”, lamentou a mãe.

O autor do crime fugiu e, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ainda não foi identificado. A polícia já recolheu imagens de câmeras de segurança, que devem ajudar nessa identificação. O caso segue em apuração no 1º Distrito Policial de Guarulhos.