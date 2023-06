Adolescente internada com suspeita de febre maculosa morre em SP; estado já soma 6 vítimas confirmadas

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou que a adolescente de 16 anos que estava internada com suspeita de febre maculosa morreu na noite de terça-feira (13). Por enquanto, o Instituto Adolfo Lutz ainda faz a análise sobre as causas da morte dela. No total, outras seis vítimas fatais já tiveram o diagnóstico positivo para a doença no estado desde o início deste ano.

Conforme a secretaria, a adolescente estava internada em Campinas desde o último dia 9. Ela esteve na “Feijoada do Rosa”, na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, no dia 27 de maio, mesmo evento em que participaram outras três vítimas fatais da doença: a dentista Mariana Giordano, de 36 anos, o namorado dela, Douglas Costa, de 42, e outra mulher de 28 anos.

Segundo o relato de familiares, as três pessoas tiveram sintomas como febre, dor e erupções vermelhas no corpo. Mariana, Douglas e a jovem de 28 anos, que estavam em hospitais diferentes, morreram no mesmo dia: 8 de junho. Desde então, o Instituto Adolfo Lutz analisava as mortes, já que também havia suspeita de leptospirose e dengue. No entanto, todos tiveram diagnóstico positivo para febre maculosa.

Além dessas três vítimas, o instituto destacou que, desde o início do ano, já são seis mortes confirmadas pela doença no estado.

“Em 2023, foram registrados 12 casos de febre maculosa com 6 óbitos, incluindo os três confirmados desde segunda-feira (12) em todo o estado. Em 2022, foram registrados 53 casos, com 37 óbitos confirmados. Já em 2021, foram 76 casos e 42 óbitos.”

Douglas Costa e Mariana Giordano estão entre as vítimas fatais de febre maculosa em SP (Reprodução/Redes sociais)

Eventos suspensos

A Prefeitura de Campinas confirmou que a Fazenda Santa Margarida enfrenta um surto da doença e que teve os eventos suspensos. Eles só poderão voltar a ser realizados quando o local apresentar um plano de contingência ambiental e de comunicação.

Em nota enviada ao site G1, a direção da fazenda disse que sempre age de acordo com as exigências relacionadas à Vigilância Sanitária e que mantém um “rigoroso processo de manutenção e cuidados em relação ao espaço”.

“A Fazenda Santa Margarida se coloca à disposição das autoridades competentes para qualquer auxílio necessário na investigação desse triste acontecimento”, disse.

Já a organização da “Feijoada do Rosa” se solidarizou com amigos e familiares das vítimas e alegou que não houve “correlação entre as atrações oferecidas com as causas anunciadas”.

“Até o momento, não se pode descartar que as contaminações tenham eventualmente ocorrido durante essa frequência na Fazenda Santa Margarida, mesmo porque a Vigilância Sanitária local veio à público reforçar que a cidade de Campinas ganha especial expressão como foco da referida doença”, completou.

Febre maculosa

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, que é transmitida por meio da picada de uma das espécies de carrapato. Seus sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

Entre os principais sintomas estão febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia, dor abdominal e muscular, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, gangrena nos dedos e orelhas e paralisia dos membros. A doença pode variar de leve a grave, com alta taxa de letalidade.

No Brasil, o principal vetor é o carrapato estrela, mas qualquer espécie pode abrigar a bactéria causadora da febre maculosa, como o carrapato do cachorro, segundo alerta do Ministério da Saúde.

