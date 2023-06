Dentista morre vítima de febre maculosa; namorado que teve os mesmo sintomas também faleceu

Douglas Costa e Mariana Giordano tiveram sintomas parecidos e morreram no mesmo dia, em intervalo de horas (Reprodução/Redes sociais)

A dentista Mariana Giordano, de 36 anos, morreu vítima de febre maculosa, em São Paulo. Ela e o namorado, o piloto Douglas Costa, de 42, tiveram sintomas como febre, dor e erupções vermelhas no corpo depois de fazerem uma viagem ao interior de São Paulo e Minas Gerais. O laudo sobre as causas da morte do homem segue em análise no Instituto Adolfo Lutz.

De acordo com o instituto, a febre maculosa estava na lista de doenças investigadas, ao lado de dengue e leptospirose.

Os familiares contaram que, no último dia 27 de maio, o casal esteve na Feijoada do Rosa, em Campinas, no interior paulista. Na semana seguinte, viajou à Monte Verde, em Minas Gerais. Três dias depois, começaram os sintomas como febre, machas vermelhas pelo corpo e dor. Assim, a dentista foi internada em um hospital na capital paulista e o piloto em Jundiaí, onde morava.

Os dois morreram no intervalo de algumas horas no último dia 8 de junho. Desde então, as causas das mortes são apuradas pelo instituto. Agora, há a confirmação de que a dentista sofreu infecção por febre maculosa.

Em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, o empresário Marcelo Giordano, irmão da dentista, disse que após os sintomas começarem, tudo aconteceu muito rápido.

“No domingo, ela tomou uma carga de adrenalina e voltou bem. Na segunda, ela foi à faculdade apresentar um TCC de um curso que estava finalizando. À noite, começou a passar muito mal. Voltou ao hospital, fez uma bateria de exames e foi internada. Na terça, a transferiram para a UTI. Ela morreu na quinta-feira. O Douglas morreu ao meio-dia e ela às 4 horas da tarde”, relata o empresário.

“O Douglas ficou em casa nesse período [em Jundiaí]. Só foi para o hospital na quarta. Deu entrada, já o levaram para a UTI, à noite o intubaram e na quinta ele faleceu”, conta Giordano.

Febre maculosa

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, que é transmitida por meio da picada de uma das espécies de carrapato. Seus sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

Entre os principais sintomas estão febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia, dor abdominal e muscular, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, gangrena nos dedos e orelhas e paralisia dos membros. A doença pode variar de leve a grave, com alta taxa de letalidade.

No Brasil, o principal vetor é o carrapato estrela, mas qualquer espécie pode abrigar a bactéria causadora da febre maculosa, como o carrapato do cachorro, segundo alerta do Ministério da Saúde.

LEIA TAMBÉM: