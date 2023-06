Homem negro que teve pés e mãos amarrados ao ser preso em SP ‘gritava de dor’, revela testemunha

O autor do vídeo que flagrou policiais militares carregando um homem negro, de 32 anos, com as mãos e pés amarrados, disse que o detido “gritava de dor”. Suspeito de furtar um mercado, ele foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Mariana, onde a cena foi gravada, e permaneceu amarrado por pelo menos 3 horas, conforme relatou a testemunha.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, o homem que gravou o vídeo, que não quer ser identificado, disse que estava na UPA acompanhando uma pessoa e ficou indignado ao ver a forma com que o suspeito estava sendo tratado.

“Furtou apenas duas caixas de bombom e foi tratado que nem um animal. Nem animal a gente trata assim. Esse tipo de coisa não pode acontecer”, lamentou a testemunha, que classificou o caso como “barbaridade”.

RACISMO | Homem negro é detido e carregado com mãos e pés amarrados pela PM. O caso aconteceu neste domingo na Vila Mariana, Zona Sul de SP. O crime pelo qual o homem é acusado: furto de 2 caixas de chocolate. A cena nos remete diretamente aos séculos de escravidão pic.twitter.com/LRtHJZBxfw — PSTU (@pstu) June 7, 2023

A testemunha disse que os PMs o intimidaram ao verem que ele gravava o vídeo e o levaram para a delegacia. “O policial não gosta [da filmagem] e já vem e pergunta o meu nome, pede o meu RG. Ele fica me perguntando se sou formado em Segurança Pública, já que estaria ensinando ele a trabalhar”, relatou.

“Ele faz uma ligação e me intimida, diz que é para eu ir à delegacia como testemunha. ‘Você vai por bem ou por mal’”, ele falou.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o autor da gravação foi “convidado a comparecer à delegacia para apresentar o vídeo e testemunhar sobre a ação”.

Relembre o caso

A prisão do homem negro ocorreu no domingo (4). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, outro homem e um adolescente entraram em um mercado na Zona Sul de São Paulo, por volta das 23h30, e furtaram alguns produtos. Um funcionário do estabelecimento acionou a PM e, quando o suspeito estava na Rua Morgado Mateus, foi encontrado com duas caixas de chocolate.

Assim, os policiais deram voz de prisão ao homem e alegam que ele resistiu. Um dos agentes teria, inclusive, ralado o joelho enquanto tentava fazer a imobilização do suspeito, que teria dito que “pegaria a arma dos policiais e daria vários tiros” neles. Os agentes, então, afirmaram que tiveram que amarrar as mãos e pés do suspeito com uma corda. Depois, ele foi levado até a UPA da Vila Mariana.

Após prestar depoimento na delegacia, o suspeito foi indiciado por furto qualificado, dada a ação em grupo, resistência à prisão, ameaça e corrupção de menores, já que estava acompanhado de um adolescente no momento do furto.

O outro homem envolvido no furto também foi detido, assim como o adolescente, que acabou apreendido.

PMs são afastados

Após a repercussão do caso, a Polícia Militar informou que os agentes envolvidos foram afastados. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

A corporação destacou que as imagens mostram que as condutas dos agentes “estão em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição”.

Já a Prefeitura de São Paulo informou que, após receber denúncias de que o homem detido foi vítima de racismo, solicitou a investigação dos fatos nos termos da legislação em vigor.

