Feriado prolongado: rodízio municipal de veículos estará suspenso nesta quinta e sexta em SP

Rodízio de veículos estará suspenso nesta quinta e sexta-feira por conta do feriado prolongado de Corpus Christi

O rodízio municipal de veículos estará suspenso nesta quinta (8) e sexta-feira (9) na cidade de São Paulo, por conta do feriado prolongado de Corpus Christi. De acordo com a prefeitura, as restrições para os carros voltam a vigorar apenas na próxima segunda-feira (12).

Na sexta-feira, no entanto, seguirão valendo as seguintes regras de circulação:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus.

Confira abaixo as regras do rodízio para carros na cidade de São Paulo:

Segunda-feira: veículos com placas de final 1 e 2 não circulam;

Terça-feira: veículos com placas de final 3 e 4 não circulam;

Quarta-feira: veículos com placas de final 5 e 6 não circulam;

Quinta-feira: veículos com placas de final 7 e 8 não circulam;

Sexta-feira: veículos com placas de final 9 e 0 não circulam.

Essas regras são aplicadas durante o horário de pico, que é entre às 7h e as 10h e entre às 17h e 20h.

Nesses horários, os veículos com as placas restritas no dia são proibidos de circular pelo chamado Mini Anel Viário, que inclui pontos como marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes, avenida Tancredo Neves, Viaduto Grande São Paulo, entre outras.