Presente do mal: mulher morre após comer bombons que ganhou no dia do aniversário, no RJ

Lindaci Viegas Batista de Carvalho, 54, morreu após comer bombons misteriosos que ganhou no dia do seu aniversário (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte da cuidadora de idosos Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos. A mulher passou mal e morreu depois que comeu bombons que ganhou misteriosamente, juntamente com um buquê de flores, no dia do seu aniversário. A corporação apura se ela foi envenenada.

Lindaci morreu no sábado (20). Segundo reportagem do site G1, Lenice Batista, irmã da vítima, contou que a mulher estava recebendo ameaças nas redes sociais. No dia do seu aniversário, ela recebeu uma ligação de um motoboy, que dizia ter uma entrega para ela. Desconfiada, ela pediu que o pacote fosse entregue na loja do namorado, que fica em Vila Isabel.

Em seguida, a cuidadora de idosos foi até o local e retirou os bombons e o buquê de flores. Ela foi, então, para um salão de beleza, de onde passou a ligar para parentes e amigos perguntando se algum deles tinha enviado o presente. Ela chegou a dizer que estava com medo de comer os chocolates, pois eles “poderiam estar envenenados”.

Ainda segundo o relato dos familiares, Lindaci teria falado com o ex-marido, que teria confirmado ter lhe enviado os doces. Depois disso, ela se tranquilizou e decidiu comê-los, mas começou a passar mal logo depois que deixou o salão de beleza. Ela foi encontrada na rua, revirando os braços e os olhos.

A mulher foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu e morreu. O caso foi registrado no 20º Distrito Policial de Vila Isabel como morte suspeita. A irmã da vítima afirma que, no Instituto Médico Legal (IML), um perito contou, informalmente, que havia presença de chumbinho no corpo da vítima.

A Polícia Civil informou que ainda aguarda o laudo oficial do IML, que deve levar cerca de 30 dias para ser concluído.

LEIA TAMBÉM: