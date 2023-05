O que aconteceu com Amber Heard [ex de Johnny Depp]? O que se sabe sobre a atriz atualmente?

Já se passou um pouco mais de um ano desde o julgamento midiático entre Johnny Depp e Amber Heard, que por meses esteve na na boca da imprensa do mundo todo e dos fãs, mesmo depois do veredito final. Nele, Depp saiu vitorioso depois que a Justiça decidiu a seu favor na ação por difamação que movia contra a ex-mulher,

Mas, o que aconteceu com Amber Heard?

Enquanto Depp comemora o retorno ao coração do público com o seu novo filme, Jeanne du Barry’, no qual interpreta Luís XV, tendo inclusive sido selecionado para inaugurar a 76ª edição do Festival de Cannes, a estrela de ‘Aquaman’ se dedica a viver uma vida longe dos holofotes, pelo menos por enquanto.

De acordo com uma fonte do jornal Daily Mail, a estrela de ‘Aquaman’, que já tinha tentado manter-se longe dos holofotes antes do julgamento, mal foi vista em público desde que tudo acabou [o julgamento]. Aparentemente, ele abandonou Hollywood em silêncio e, por enquanto, recomeçou do zero na Espanha.

LEIA TAMBÉM: Georgina Rodríguez toma atitude que pode ser a ponte de interação entre Cristiano Ronaldo e Messi

Amber Heard começou uma nova vida na Espanha.

A atriz de 37 anos deu um passo atrás em sua carreira cinematográfica e se mudou dos Estados Unidos para a Ilha de Mallorca, onde está focada em criar sua filha pequena, Oonagh, que nasceu por reprodução assistida em 2021, longe da mídia.

Uma fonte contou ao Daily Mail que Heard é bilíngue em espanhol e está feliz lá, criando sua filha longe de todo o barulho. “Não acredito que ela tenha pressa de voltar ao trabalho ou a Hollywood, mas provavelmente ela voltará quando for o momento certo, para o projeto certo”, diz a fonte.

A discrição de Amber Heard na Espanha é tão grande que ela atualmente não se refere a si mesma com seu nome, mas usa um pseudônimos, como Martha Jane Camary ou Calamity Jane.

Outro detalhe sobre sua nova vida que estão causando curiosidade tem a ver com sua situação financeira, pois embora ela tenha declarado falência, a ex do ator Johnny Depp estaria pagando uma grande quantia de dinheiro pela mansão onde está hospedada atualmente, propriedade de uma reconhecida política espanhola.