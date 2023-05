Georgina Rodríguez toma atitude que pode ser a ponte de interação entre Cristiano Ronaldo e Messi

Lionel Messi foi contemplado pelo Laureus do Esporte Mundial referente à 2022 e esteve acompanhado de sua esposa, Antonella Roccuzzo. A parceira do atleta publicou uma foto dos dois juntos nesta terça-feira (9), durante a premiação. Após compartilhar o registro, a publicação recebeu um comentário de Georgina Rodríguez, a parceira de Cristiano Ronaldo.

Acompanhado de um emoji de coração, Georgina comentou “Linda” na foto do casal, sendo a segunda vez que deixa uma mensagem pública à Antonella nas redes. Em 2020, a modelo teria reagido a outra publicação de Antonella nas redes.

Consideradas uma das maiores figuras atuais do futebol no mundo todo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não são pessoas próximas, embora não haja rivalidade em suas vidas pessoais. Com a interação de Georgina e Antonella nas redes, a ação pode criar uma expectativa de uma aproximação dos grandes nomes do esporte.

Leia mais:

Declarações dos jogadores

Certo momento, Messi falou ao Sport sobre haver ou não possibilidade de uma amizade sua com Cristiano Ronaldo.

“Não tenho problema. Eu sempre disse que não tenho problema com ele, que não éramos amigos porque não dividimos o camarim. Sempre que nos víamos era em galas ou prêmios. Inclusive na última foi quando mais conversamos e estivemos mais próximos. Não sei se vai haver jantar porque não sei se nos vamos cruzar porque todos vivem de um lado e têm os seus compromissos. Mas se tiver que acontecer, não tem problema “, explicou Messi.

Em conversa com Piers Morgan, antes de deixar o Manchester United e alguns dias antecedentes ao Mundial no Catar, Cristiano falou sobre sua relação com Messi.

“Como jogador, Messi é incrível, ele é mágico. Como pessoa, compartilhamos a cena por 16 anos. Tenho uma relação muito boa com ele, não somos amigos, como se fosse alguém que está sempre em casa ou falávamos ao telefone, mas é como um companheiro de equipe”, declarou. “Até a mulher dele e a minha namorada sempre se respeitam. Eles são argentinos. Então está tudo bem. Ele é um cara do bem, faz tudo pelo futebol.”