“Pega Ladrão!”: homem é brutalmente espancado por engano no Guarujá

Um grito de “pega ladrão” proferido na rua por um desconhecido foi o suficiente para que um grupo de pessoas enfurecida passasse a agredir um homem no Guarujá, litoral de São Paulo. A notícia é do G1.

De acordo com a polícia, os agentes foram chamados para verificar acusações de que um homem estava sendo espancado com pedras e pedaços de madeira e acusado de roubar uma motocicleta.

Mas ele nunca roubou a moto. O próprio dono da motocicleta disse à polícia que tudo não passou de ‘fake news’ e que ele havia emprestado o veículo ao rapaz agredido naquele dia. Ele disse ainda à polícia que conhece a vítima há vários anos e ele nunca se envolveu em confusão.

Um vídeo gravado por um motorista que passava no local mostrou três homens cercando a vítima, que está sentada na calçada. Um deles dá um tapa na cabeça do homem, enquanto o outro o agride com o capacete. As agressões continuam até que um deles bate na cabeça do homem com um pedaço de madeira e ele cai desacordado no meio da rua. Ninguém interfere e o motorista que está gravando ainda diz no vídeo: “Não está bom para ladrão de moto, não. Ladrão de moto está se lascando.”

O rapaz agredido foi socorrido por policiais e levado ao Hospital Santo Amaro com ferimentos graves na cabeça e internado às pressas na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Os agressores e o autor do vídeo ainda não foram identificados.

O 2º distrito policial de Guarujá está investigando o caso.