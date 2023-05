Divórcio mortal: homem salta de bungee jump para celebrar separação e se arrebenta no chão

Um jovem de 22 anos despencou de um pêndulo (similar ao bungee jump) de uma altura de 20 metros no começo de fevereiro em Campo Magro, na região Metropolitana de Curitiba, enquanto comemorava o próprio divórcio, segundo notícia do G1.

O salto pêndulo significa que além da queda vertical a pessoa faz um movimento extenso horizontal quando a corda estica. Esse salto, especificamente, fica em cima de uma lagoa formada em uma antiga pedreira da região.

O jovem que quase morreu se chama Rafael Tostas, de 22 anos, e o acidente ocorreu três dias antes do ser aniversário, quando fazia um passeio com parentes.

“Eu sempre fui uma pessoa muito calma, mas de um tempo para cá as coisas mudaram. Depois do divórcio eu queria aproveitar de todas as formas. Eu estava fazendo muita loucura. Não estava valorizando nem um pouco minha vida”, disse.

Com a ruptura da corda, a queda foi forte que ele fraturou o pescoço, a região da coluna lombar, teve sérios ferimentos nas costas e no rosto e por muito pouco não morreu.

Rafael ficou três meses hospitalizado e fazendo fisioterapia e mesmo após todo tratamento ainda tem sequelas, como dificuldade para levantar peso, dores constantes no corpo e fraqueza muscular. O jovem, que trabalhava como operador de produção antes do acidente, disse que ficou ainda com traumas psicológicos e tem muita dificuldade para dormir, com pesadelos constantes.

“O meu sono não é o mesmo. Não estou conseguindo dormir. Tive que ir atrás de ajuda. Comecei a ter crises, tenho pesadelos, tenho medo de ir dormir. A gente acha que a gente é forte, mas se você tiver um especialista ou uma luz é muito melhor do que tentar levantar sozinho”, disse.