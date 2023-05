Após vídeo, Delegado investiga se atropelamento de suspeito de furto foi intencional

Um inquérito policial foi instaurado para investigar se o atropelamento de um suspeito de furto foi intencional ou acidental. O caso foi a público depois que um vídeo do motorista debochando do atropelamento acabou viralizando na internet.

Conforme informações divulgadas pelo G1, o inquérito foi aberto pela Polícia Civil e tem o objetivo de investigar se o atropelamento, que levou a morte de um suspeito de furto no Viaduto Júlio de Mesquita Filho, foi ou não intencional.

O delegado Percival Alcântara, titular do 5ºDP, onde o caso está sob investigação, relatou que inicialmente o atropelamento foi registrado no 78º DP como furto e morte acidental durante um plantão. No entanto, com a divulgação do vídeo e de fotos do ocorrido o novo foco do inquérito passa a ser apurar se o atropelamento foi um homicídio doloso, onde o autor teve a intenção de matar.

“O foco é saber se foi homicídio doloso ou culposo. Basicamente, é o primeiro foco para depois analisar possíveis crimes que orbitem, haja vista que ele tirou fotos e zombou do possível furtador”, declarou o delegado.

Entenda o caso

Um vídeo publicado na internet causou comoção diante da frieza de um motorista de aplicativo que registrou os momentos após atropelar um suspeito de furto de celulares na região da Bela Vista, em São Paulo. Enquanto discursa sobre o atropelamento, é possível ver a vítima agonizando embaixo do carro.

“Acho que foi a óbito, certeza”, afirmou Christopher Rodrigues ao filmar o homem embaixo de seu carro. “Agora amos para a delegacia assinar um assassinato. Menos um fazendo o L”.

Nas imagens, o homem ainda se recusa a remover o carro de cima da vítima até que a polícia chegue, afirmando que o suposto ladrão fugiria caso ele retirasse o veículo.

A vítima chegou a ser resgatada com vida, mas veio a óbito ao dar entrada no hospital.

