“Menos um fazendo L”: motorista atropela ladrão de celular e faz piada

Um vídeo publicado na Internet deixou milhares de internautas boquiabertos com a frieza e um motorista de aplicativo que atropelou um suposto ladrão de celulares e ficou debochando enquanto a vítima agonizava embaixo do carro.

“Acho que foi a óbito, certeza”, disse o motorista identificado como Christopher Rodrigues, enquanto filma o suposto ladrão embaixo do seu carro. “Pois é, infelizmente, Lúcifer Morningstar (o diabo do seriado Netflix) vai receber mais um membro da equipe”, disse. “Agora vamos para a delegacia assinar um assassinato”, declarou no vídeo, em tom de brincadeira. “Menos um fazendo o L”, disse em alusão aos seguidores do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Nas imagens, o ladrão aparece ensanguentado e prensado embaixo do carro e ele diz que não vai mexer o carro até a polícia chegar. “Senão, ele foge”, disse. “Acho engraçado que logo em seguida chegou os Direitos Humanos, as meninas da PUC do Direito, chegou gente falando ‘é da minha família, ele tá vivo, tira o carro de cima dele’...não, não vou tirar”, debochou Christopher. “Dessa vez não tem cervejinha e nem picanha”, afirmou.

Imagem do ladrão embaixo do carro após atropelamento (Reprodução)

O motorista de aplicativo foi levado ao 5º DP da Liberdade onde foi ouvido. O caso foi registrado como “furto e morte suspeita/acidental”.

O furto do celular ocorreu na última terça-feira, na ligação Leste-Oeste de São Paulo, na região central. O suspeito, cujo nome não foi revelado, teria roubado o celular de um motorista de aplicativo e acabou sendo atropelado por Christopher, que dirigia um Ka preto.

A vítima do atropelamento não morreu no local. Testemunhas disseram que ela recebeu massagem cardíaca pela equipe de resgate e foi levada ao hospital ainda com vida, mas depois veio a notícia de que tinha falecido ao dar entrada no hospital.