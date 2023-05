De cabelo e barba raspados, Thiago Brennand enfrenta rotina dos presos do CDP de Pinheiros

Foragido há cerca de 8 meses, o empresário Thiago Brennand chegou ao Brasil no último sábado escoltado por policiais federais e após audiência de custódio neste domingo foi enviado ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, onde permanece em cela individual por 30 dias, um procedimento considerado padrão para os recém –chegados.

Assim como todos os detentos que dão entrada no cadeião, Brennand teve seu cabelo e barba raspados e recebeu um kit com roupa padrão do presídio, prato e talheres de plástico e escova de dente.

Brennnand deve aguardar o julgamento preso, já que fugiu para os Emirados Árabes na primeira vez que foi indiciado pela Justiça.

Pesam sobre ele uma série de acusações de violência e estupro e havia cinco mandados de prisão contra ele que incluem outros crimes, como lesão corporal, tortura e cárcere privado.

Relembre o caso

Brennand se tornou réu em oito processos no Brasil. Em cinco deles, teve a prisão preventiva decretada, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa dele tentou revogar essas decisões que pesam contra ele, alegando que o empresário queria deixar os Emirados Árabes e entregaria seu passaporte no Brasil, mas desde que não fosse preso. No entanto, a solicitação foi negada.

Depois que a extradição já tinha sido autorizada, ele foi detido no último dia 17, quando a inteligência da polícia árabe desconfiou que ele poderia tentar fugir para a Rússia, onde tem amigos e já viveu por um período antes da pandemia de covid-19. De acordo com informações da TV Globo, ele resistiu à prisão, alegou “inocência” e disse que está sendo “injustiçado”.