Morte acidental? Mulher morre em acidente de tobogã em parque de São Roque

A professora Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, morreu na manhã deste sábado após um acidente no parque de diversões Ski Mountain Park, na cidade de São Roque, em São Paulo. De acordo com a polícia, a criança que estava no seu colo também sofreu ferimentos graves.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia de São Roque, Luciana desceu o tobogã do parque com seu filho de 7 anos no colo, mas saíram da pista no final do trajeto e acabaram se chocando contra a grade de proteção, caindo em seguida no chão.

Os dois foram socorridos e levados para a Santa Casa da cidade por funcionários do parque, mas Luciana não resistiu aos ferimentos. A criança sofreu lesões no rosto e foi transferida para outro hospital, onde segue internada.

A polícia ainda aguarda para ouvir o testemunho do marido da professora, que estava no local do acidente e ainda está em estado de choque. O monitor do brinquedo e outras testemunhas já prestaram esclarecimentos. O caso foi registrado como morte acidental e lesão corporal.

A perícia já foi ao local para investigar se o brinquedo possuía alertas de segurança e estava em estado adequado de funcionamento.

A professora, que é de Campinas, será enterrada nesta segunda-feira em sua cidade natal, no cemitério Parque das Acácias.

Em nota, a direção do Ski Parque lamentou o acidente e deve permanecer fechado neste final de semana por luto.

“O Ski Park vem a público externar os profundos sentimentos à família da vítima. A empresa está e estará à disposição da família. Também estará à disposição das autoridades no sentido de colaborar com a apuração dos fatos”, diz texto.